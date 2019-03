Snowboardcross, Coppa del Mondo Baqueira Beret 2019: vincono Alessandro Haemmerle ed Eva Samkova, quinto posto per Michela Moioli

Si è svolta a Baqueira Beret (Spagna) la terza tappa stagionale della Coppa del Mondo di snonwboardcross. Questa volta gli azzurri non riescono a trovare l’acuto e restano giù dal podio.

Partiamo dalla gara femminile, in cui arrivano il quinto posto di Michela Moioli e l’ottavo di Francesca Gallina. Le due azzurre sono state eliminate in semifinale, chiudendo rispettivamente terza nella prima batteria e quarta nella seconda. Le nostre portacolori si sono così dovute accontentare di lottare per un piazzamento nella Small Final, vinta da Moioli. Successo della ceca Eva Samkova. La campionessa iridata in carica ha battuto in finale la francese Chloe Trespeuch, la veterana statunitense Lindsey Jacobellis e l’altra transalpina Nelly Moenne Loccoz. Eliminata invece ai quarti Raffaella Brutto, mentre Sofia Belingheri si era fermata nelle qualificazioni.

Al maschile chiude invece al sesto posto Omar Visintin. L’azzurro, dopo essere stato eliminato in semifinale, terminata all’ultimo posto, è passato alla Small Final, chiusa in seconda posizione. Vittoria dell’austriaco Alessandro Haemmerle, che si impone in finale davanti all’australiano Adam Lambert, al canadese Kevin Hill e allo statunitense Mick Dierdorff. Per quanto riguarda gli altri azzurri in gara, esce ai quarti Lorenzo Sommariva, mentre agli ottavi si fermano Emanuel Perathoner e Fabio Cordi. Erano stati invece eliminati nelle qualificazioni Filippo Ferrari, Michele Godino e Matteo Menconi.

