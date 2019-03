Sci freestyle, Coppa del Mondo aerials 2019: Xu Mengtao e Xindi Wang vedono le Sfere di Cristallo a Shimao

A Shimao Lotus Mountain (Cina) si è disputata la penultima gara della Coppa del Mondo 2019 di aerials, disciplina dello sci freestyle. Il circuito itinerante si concluderà domani con l’ultimo appuntamento sempre nella località asiatica.

Al femminile la cinese Xu Mengtao si è dovuta accontentare del quarto posto (81.07) ma ha compiuto un passo importante verso la Sfera di Cristallo visto che ora vanta 71 punti di vantaggio sulla connazionale Xu Sicun, oggi seconda (81.78) alle spalle dell’australiana Laura Peel (96.58) che ha vinto la prima gara stagionale mentre il podio è stato completato dalla statunitense Ashley Caldwell (81.78)

Al maschile, invece, la Coppa del Mondo è ormai nelle mani del cinese Xindi Wang. Il padrone di casa oggi ha concluso al secondo posto (125.22) alle spalle del connazionale Jiaxu Sun (126.11) e ora vanta 30 punti di vantaggio sul russo Maxim Burov che non si è presentato in Asia al pari del connazionale Stanislav Nikitin. Terzo posto di giornata per lo statunitense Eric Loughran.

Foto: makalex69 Shutterstock.com