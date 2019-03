Snowboardcross, Coppa del Mondo Baqueira Beret 2019: Gallina e Sommariva molto bene dopo le qualifiche

Tornata la Coppa del Mondo per quanto riguarda lo snowboardcross: penultimo appuntamento per quanto riguarda il massimo circuito internazionale che si è spostato in Spagna, precisamente a Baqueira Beret. In scena oggi le qualificazioni.

Tra gli uomini guida ovviamente il padrone di casa Lucas Eguibar, grande favorito per la gara di domani sulle nevi amiche. Alle sue spalle l’austriaco Alessandro Haemmerle. Poi l’azzurro Lorenzo Sommariva, davvero positivo nella giornata odierna: può puntare in alto, magari al miglior risultato in carriera. Italia che domani potrà puntare sull’apporto anche di Omar Visintin, dodicesimo, Emanuel Perathoner, 22mo, e Fabio Cordi, 28mo. Eliminati invece Michele Godino, Filippo Ferrari e Matteo Menconi.

Al femminile più che positiva la performance di Francesca Gallina: l’azzurra è seconda a soli due decimi dalla campionessa del mondo Eva Samkova. Bene anche Michela Moioli, quarta, e Raffaella Brutto, dodicesima. Si ferma invece Sofia Belinghieri a causa di qualche problema fisico, solo diciannovesima.

Foto: Alfaguarilla / Shutterstock.com