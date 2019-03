Snowboard, Coppa del Mondo Scuol 2019: ultimo PGS della stagione, Roland Fischnaller punta a rafforzare la leadership nella generale

Domani a Scuol (Svizzera) si svolgerà l’ultimo PGS della stagione, che sarà anche il penultimo appuntamento della Coppa del Mondo di snowboard parallelo, prima della tappa conclusiva a Winterberg (Germania), dove si disputeranno invece le prove di PSL. Gare che avranno quindi un’importanza ancora maggiore, perché saranno decisive per decretare i vincitori delle varie classifiche.

In questo senso nella squadra azzurra c’è grande attesa per Roland Fischnaller, che si trova al comando della classifica generale e punterà a rafforzare la sua leadership in questa gara. Il fuoriclasse altoatesino a 38 anni sogna di conquistare per la prima volta in carriera la Coppa del Mondo di snowboard parallelo, dopo aver chiuso al secondo posto per ben cinque volte. Fischnaller si trova al comando della graduatoria con 3610 punti, 165 di vantaggio sul russo Andrey Sobolev, 294 sull’austriaco Andreas Prommegger e 394 sullo sloveno Tim Mastnak.

Fischnaller dovrà cercare di guadagnare punti in questo PGS, visto che Sobolev è leader della classifica di slalom e sarà quindi molto pericoloso a Winterberg, mentre Prommegger e Mastnak sono entrambi più deboli dell’azzurro nel PSL e potrebbero quindi essere messi già fuori dalla lotta. La situazione resta comunque in bilico, visto che la classifica è corta e per Fischnaller sarà quindi fondamentale non sbagliare in questa gara e riuscire a chiudere nella zona podio.

Per quanto riguarda gli altri italiani in gara, ci si aspetta di vedere protagonisti anche Daniele Bagozza, reduce dallo splendido trionfo nel PSL di Secret Garden, Edwin Coratti e Aaron March, entrambi in grado di lottare con i migliori. In campo femminile Nadya Ochner, dopo tanti piazzamenti di rilievo, cercherà di ritrovare l’acuto per tornare sul podio a quasi tre mesi di distanza dalla vittoria ottenuta nell’opening stagionale di Carezza. Anche tra le donne ci sarà grande battaglia per la conquista della sfera di cristallo, con la ceca Ester Ledecka che proverà a ipotecare il quarto successo consecutivo, ma dovrà vedersela con l’austriaca Sabine Schoeffmann, la svizzera Julie Zogg e la tedesca Selina Joerg, tutte e tre ancora in corsa per il primato.

Foto: Jean-Francois Rivard / Shutterstock.com