Skicross, Coppa del Mondo: Chapuis e Thompson vincono a Veyssonaz, Sfere di Cristallo a Midol e Smith

A Veysonnaz (Svizzera) si è disputata l’ultima tappa della Coppa del Mondo 2019 di skicross, disciplina dello sci freestyle. Al maschile ha trionfato il francese Jean Frederic Chapuis, icona indiscussa di questo sport che ha avuto la meglio nei confronti del canadese Brady Leman e del connazionale Bastien Midol che però aveva già matematicamente conquistato la Sfera di Cristallo proprio davanti a Chapuis che oggi ha trionfato per la terza volta in stagione.

La svizzera Fanny Smith aveva ipotecato la Coppa del Mondo a Sunny Valley quando si era imposta per la sesta volta ma l’elvetica oggi ha sudato freddo: ha terminato al sesto posto e la svedese Sandra Naeslund ha concluso in seconda posizione perdendo il trofeo per appena 44 punti. Il sigillo di giornata viene messo dalla canadese Marielle Thompson che non aveva mai vinto in stagione, terza la francese Alizee Baron.

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Martin Lehmann / Shutterstock.com