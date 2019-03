Skeleton, Mondiali Whistler 2019: uno strepitoso Martins Dukurs centra l’oro davanti a Tregubov e al fratello Tomass

Martins Dukurs entra nella leggenda. Il fuoriclasse lettone, infatti, si laurea campione anche ai Mondiali di skeleton 2019 Whistler, in Canada, e raggiunge questo traguardo per la sesta volta nella sua incredibile carriera. Il 34enne nato a Riga ha piazzato i migliori tempi in entrambe le manche con un ottimo 52.15 nella prima, superandosi poi nella seconda, nella quale ha chiuso in 51.91, nuovo record della pista della British Columbia. Giornata di gloria per la famiglia Dukurs, dato che il fratello maggiore Tomass si è messo al collo la medaglia di bronzo, completando le due manche a 48 centesimi dalla vetta (52.36 e 52.18). Tra di loro si è classificato il russo Nikita Tregubov che si ferma a 37 centesimi dalla medaglia d’oro con i tempi di 52.26 e 52.17.

Ai piedi del podio troviamo un altro russo, Alexander Tretiakov a 53 centesimi (52.47 e 52.12, secondo miglior tempo assoluto) che, quindi, non riesce a fare il bis dopo la vittoria nella Coppa del Mondo. Quinta posizione per il primo dei tedeschi, Christopher Grotheer che, dopo una prima manche sorprendente finita in seconda posizione, con il tempo di 52.22, non si ripete nella seconda con 52.51 e chiude a 67 centesimi. Sesta posizione, non propriamente scintillante, per il campione olimpico in carica, il sudcoreano Yun Sungbin, che conclude la sua prova a 77 centesimi (52.34 e 52.49) non dando mai la sensazione di poter competere per le medaglie.

In settima posizione si classifica il tedesco Alexander Gassner a 1.12 (52.48 e 52.70) quindi in ottava il secondo sudcoreano, Seunggi Jung a 1.40 (52.78 e 52.68) in nona lo statunitense Austin Florian a 1.43, mentre chiude la top ten il tedesco Felix Keisinger a 1.48, che precede il connazionale Axel Jungk che non va oltre l’11esima posizione a 1.56.

Si ferma già nella prima discesa l’avventura del nostro Joseph Luke Cecchini, che non riesce a qualificarsi per la seconda, dopo un 26esimo posto a 1.42 da Dukurs. La prima discesa aveva visto il miglior tempo del campione lettone in 52.15 davanti a Christopher Grotheer a 7 centesimi e Nikita Tregubov a 11. Quarto Yun Sungbin a 19, quinto Tomass Dukurs a 21, sesto Alexander Tretiakov a 32, settimo Alexander Gassner a 33, ottavo Austin Florian a 49, nono Felix Keisinger GER a 59 mentre chiudono la top ten Axel Jungk e Seunggi Jung a pari merito a 63.

alessandro.passanti@oasport.it

Foto: Martins Dukurs credit IBSF/Viesturs Lacis