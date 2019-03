Skeleton femminile, Mondiali 2019: Tina Hermann d’oro nella tripletta tedesca a Whistler

Un podio tutto a tinte teutoniche. Un vero e proprio dominio, praticamente dall’inizio alla fine. Non c’è mai stata storia nella gara dedicata allo skeleton al femminile nei Mondiali di Whistler. In terra canadese arriva il trionfo, secondo nella manifestazione iridata dopo quello del 2016, per Tina Hermann.

Grandissima gara per la 27enne nativa di Colonia, che nelle prime tre run è riuscita a timbrare il miglior parziale: pura gestione nell’ultima per chiudere con il crono conclusivo di 3:33.03. Dopo Igls 2016 arriva dunque Whistler 2019. Battuta la detentrice dell’oro Jacqueline Loelling: l’argento è meritatissimo per la giovane tedesca che spesso disputa gara pari alla connazionale e si arrende per 38 centesimi. A completare il podio c’è l’altra tedesca Sophia Greibel, staccata però di 1”17.

Nella top-5 troviamo la sorpresa ceca Anna Fernstaedtová, a 1”77 dalla vetta (e dunque oltre sei decimi dal podio), e la delusione di questa due giorni, la russa, detentrice della sfera di cristallo, Elena Nikitina.

In casa Italia tre run in crescendo per Valentina Margaglio che si migliora nella terza e chiude in 23ma piazza.

Photo: IBSF|Viesturs Lācis