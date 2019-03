Basket, Serie A 2019 oggi (10 marzo): il calendario e gli orari delle partite. Come vederle in tv e streaming

Si completa quasi tutta la 21a giornata di Serie A in questa seconda domenica di marzo, che si apre nel ricordo di un grande della nostra pallacanestro, Alberto Bucci, scomparso ieri sera all’età di settant’anni dopo una lunga malattia contro la quale ha combattuto con dignità, recandosi al PalaDozza per le partite della sua Virtus Bologna fin quasi alla fine.

Si parte con il mezzogiorno brindisino al PalaPentassuglia, dove l’Happy Casa riceve la Fiat Torino, per poi proseguire su un doppio binario: da una parte la storia del basket del nostro Paese (Cantù-Virtus Bologna), dall’altra il match più importante proposto dal calendario odierno (Avellino-Varese). Si pone a metà del programma Cremona-Pistoia, con i padroni di casa chiaramente favoriti; la chiusura è affidata a Venezia-Sassari, con le due squadre prossime a impegni europei di differente tenore, e a Brescia-Trento, che se non è uno spareggio playoff poco ci manca, visto che è quello l’obiettivo che le due formazioni stanno cercando di raggiungere. Giocherà invece domani Milano, che andrà al PalaBigi di Reggio Emilia, dove due anni fa ha vinto il suo penultimo scudetto in gara6.

Di seguito il programma completo delle rimanenti partite della ventunesima giornata di Serie A 2018-2019, coi dettagli sulla trasmissione degli incontri in tv e streaming attraverso RaiSport, Eurosport 2 ed Eurosport Player.

DOMENICA 10 MARZO

Ore 12:00 Happy Casa Brindisi-Fiat Torino – Eurosport Player

Ore 17:00 Sidigas Avellino-Openjobmetis Varese – Eurosport Player

Ore 17:00 Acqua S.Bernardo Cantù-Segafredo Virtus Bologna – Eurosport 2 ed Eurosport Player

Ore 18:00 Vanoli Cremona-Oriora Pistoia – Eurosport Player

Ore 19:05 Umana Reyer Venezia-Banco di Sardegna Sassari – Eurosport Player

Ore 20:45 Germani Basket Brescia-Dolomiti Energia Trentino – RaiSport ed Eurosport Player

LUNEDI’ 11 MARZO

Ore 20:30 Grissin Bon Reggio Emilia-A|X Armani Exchange Milano – Eurosport Player

