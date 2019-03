Short track, Mondiali 2019: Martina Valcepina squalificata! L’olandese Van Ruijven vince l’oro nei 500m

Martina Valcepina è passata in pochi secondi dalla gioia per la medaglia d’oro alla delusione per la squalifica. La valtellinese aveva vinto la finale dei 500 metri femminili ai Mondiali di Sofia, ma è stata poi squalificata per un contatto proprio sul finale di gara.

La medaglia d’oro è andata proprio all’olandese Lara van Ruijven, protagonista del contatto con Valcepina. Argento e bronzo rispettivamente per la cinese Fan Kexin e l’olandese Suzanne Schulting, che ha sfruttato la squalifica dell’azzurra per salire sul podio.

Valcepina non è partita bene e si è trovata quarta fino a due giri dalla fine. Martina è stata protagonista di una rimonta clamorosa superando Fan e Schulting in una sola curva. Nel finale poi è arrivato il sorpasso anche su Van Ruijven, ma ha allargato troppo il braccio destro, danneggiando l’olandese, facendola poi cadere. Squalifica, a nostro avviso, corretta.

Resta davvero il rimpianto per una medaglia d’oro che sembrava proprio alla portata dell’azzurra, che aveva vinto le ultime tre gare di Coppa del Mondo nei 500 metri.

Foto: Renzo Brico