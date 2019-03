Short Track, Mondiali 2019: maledizione squalifica per l’Italia, out Valcepina e le due staffette

Si è conclusa una giornata nera per l’Italia ai Mondiali di short track in corso di svolgimento a Sofia. Una vera e propria maledizione per la squadra azzurra, che ha dovuto vivere le squalifiche di Martina Valcepina e delle due staffette. Un sabato disastroso e che con ogni probabilità porterà la squadra azzurra a chiudere con zero medaglie questa rassegna iridata.

La prima grande delusione arriva dalla finale dei 500 metri femminili, con Martina Valcepina squalificata dopo che aveva vinto la gara. La medaglia d’oro è andata proprio all’olandese Lara van Ruijven, protagonista del contatto con Valcepina. Argento e bronzo rispettivamente per la cinese Fan Kexin e l’olandese Suzanne Schulting, che ha sfruttato la squalifica dell’azzurra per salire sul podio.

Squalifica che ha toccato anche la staffetta femminile. Il quartetto formato da Martina Valcepina, Arianna Sighel, Cecilia Maffei e Lucia Peretti è stato penalizzato dalla giuria per un contatto con la Bulgaria. In finale ci sono andate Olanda e Canada, che si aggiungono anche a Russia e Corea del Sud.

La terza squalifica è arrivata per la staffetta maschile. Una prova sontuosa in una semifinale difficilissima da parte del quartetto azzurro (Yuri Confortola, Tommaso Dotti, Mattia Antonioli ed Andrea Cassinelli), rovinata proprio all’ultima curva con un contatto con la Cina e la successiva squalifica per la squadra azzurra. Ungheria e Cina sono poi volate in finale insieme a Russia e Corea del Sud.

Oggi sono state assegnate le medaglie nei 1500m. Nella gara femminile la medaglia d’oro è andata alla sudcoreana Choi Min Jeong, che ha superato in finale la canadese Kim Boutin e la russa Sofia Prosvirnova. Da segnalare la buona prova di Cynthia Mascitto, che si è qualificata per la finale B, chiusa poi al terzo posto dalla italo-canadese. La Corea del Sud si è presa anche la medaglia d’oro nella gara maschile con Lim Hyo Jun davanti al canadese Samuel Girard e al connazionale Lee June Seo. In casa Italia da segnalare la bella gara di Tommaso Dotti, giunto terzo nella finale B.

Foto: Renzo Brico