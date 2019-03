Serie A calcio, il calendario e il programma di oggi. Orari delle partite e come vederle in tv e streaming

Si terrà oggi la parte restante degli incontri della Serie A 2018-2019, e in particolare della ventiseiesima giornata, che potrebbe dare una fisionomia ben precisa, ancor più di quella attuale, in merito alla zona di testa della classifica.

Il piatto forte è costituito dall’incontro tra Napoli e Juventus, allo Stadio San Paolo della città partenopea: per quanto ci siano 13 punti di distanza tra le due formazioni, resta pur sempre il match tra la prima e la seconda forza in terra italiana. Prevista un’altra sfida importante, con Atalanta e Fiorentina che si sfidano per tenersi nel solco della lotta per la sesta posizione. Molto carica di significati, ma per la lotta salvezza, è la sfida tra Udinese e Bologna, con la formazione friulana che deve evitare di farsi risucchiare in acque pericolosissime, dalle quali vogliono uscire, invece, gli ospiti. Completano il programma le sfide tra squadre di classifica medio-alta e bassa che coinvolgono, nell’ordine, Spal e Sampdoria, Torino e Chievo, Genoa e Frosinone.

La 26a giornata di Serie A si completerà oggi, domenica 3 marzo 2019. Sarà possibile seguire quattro delle sei partite in diretta tv sui canali di Sky Sport, mentre due di esse, vale a dire Torino-Chievo e Genoa-Frosinone, saranno visibili in diretta streaming su DAZN.

DOMENICA 3 MARZO

ore 12.30 Torino-Chievo diretta streaming su DAZN

ore 15.00 Udinese-Bologna diretta tv su Sky Sport, diretta streaming su Sky Go

ore 15.00 Spal-Sampdoria diretta tv su Sky Sport, diretta streaming su Sky Go

ore 15.00 Genoa-Frosinone diretta streaming su DAZN

ore 18.00 Atalanta-Fiorentina diretta tv su Sky Sport, diretta streaming su Sky Go

ore 20.30 Napoli-Juventus diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201), diretta streaming su Sky Go e DIRETTA LIVE scritta su OA Sport

CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL CALCIO

federico.rossini@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: cristiano barni / Shutterstock