Sei Nazioni Under20 2019, Irlanda campione! Gli azzurrini rischiano di chiudere all’ultimo posto

L’Irlanda ha matematicamente vinto il Sei Nazioni Under 20 di rugby: con sei punti di margine sulla Francia, seconda, ad un solo turno dal termine, i verdi sono irraggiungibili. A favorire la vittoria aritmetica è stata la sconfitta inattesa del Galles in Scozia, che ha inguaiato anche l’Italia: nonostante gli azzurrini abbiano vinto all’esordio proprio contro la Scozia, ora sono sul fondo della classifica per un solo punto, e rischiano di restarci, dato che l’ultima sfida contro i pari età transalpini non si annuncia per nulla semplice.

Classifica Sei Nazioni Under 20 dopo 4 giornate:

Irlanda 18

Francia 12

Inghilterra 11

Galles 10

Scozia 6

Italia 5

roberto.santangelo@oasport.it

Foto: Alessio Tarpini LPS