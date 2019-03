Calendario Serie A oggi (10 marzo): gli orari di tutte le partite. Come vederle in tv e streaming. Programma e palinsesto

Si giocano oggi sei delle sette partite rimanenti della Serie A 2018-2019, ed in particolare per la sua 27a giornata. Si comincia a Bologna e si finisce a Firenze, passando per Milano, Genova, Frosinone e Reggio Emilia (che ospita da anni il Sassuolo).

Alle 12:30 il Bologna riceve il Cagliari, in una sfida tinta di rossoblu per la zona calda della classifica. Si prosegue con l’Inter che ha bisogno di punti contro la Spal, a sua volta bisognosa di respirare visto che il 16° posto non mette il massimo della tranquillità. Sampdoria e Atalanta si giocano un posto sul treno che, potenzialmente, può portare all’Europa League, e alla stessa cosa punta il Torino nella sfida contro un Frosinone cui servono tre punti per non rimanere ancor più incagliato in penultima posizione. Il Sassuolo, che appare piuttosto tranquillo al 12° posto, riceve il Napoli, che deve vincere per non sentire il fiato sul collo di un arrembante Milan, mentre alle 20:30 la Fiorentina cerca l’ultima speranza europea contro la Lazio. Si gioca domani, invece, Roma-Empoli.

La 27a giornata di Serie A si completerà oggi e domani. Cinque partite saranno visibili sui canali di Sky Sport, due invece su DAZN, e precisamente quelle in programma alle ore 12:30 e alle ore 18. Di seguito il programma completo di ciò che resta della giornata:

DOMENICA 10 MARZO

ore 12.30 Bologna-Cagliari diretta streaming su DAZN

ore 15.00 Inter-Spal diretta tv su Sky Sport, diretta streaming su Sky Go

ore 15.00 Frosinone-Torino diretta tv su Sky Sport, diretta streaming su Sky Go

ore 15.00 Sampdoria-Atalanta diretta streaming su DAZN

ore 18.00 Sassuolo-Napoli diretta tv su Sky Sport, diretta streaming su Sky Go

ore 20.30 Fiorentina-Lazio diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201), diretta streaming su Sky Go

LUNEDI’ 11 MARZO

ore 20.30 Roma-Empoli diretta tv su Sky Sport, diretta streaming su Sky Go

Foto: Gennaro Di Rosa / Shutterstock