Sei Nazioni 2019, verso Inghilterra-Italia. Conor O’Shea: “Impariamo a giocare ad alti livelli, siamo sulla strada giusta”

L’Italia si sta avvicinando a grandi passi alla supersfida contro l’Inghilterra, match valido per la quarta giornata del Sei Nazioni 2019 di rugby. La nostra Nazionale scenderà in campo a Twickenham sabato 9 marzo (ore 17.45) per sfidare la corazzata che è ancora in corsa per il trofeo, gli azzurri sono reduci da tre sconfitte consecutive ma andranno a caccia dell’incredibile impresa.

Oggi il CT Conor O’Shea ha ufficializzato la formazione titolare per l’ostica trasferta e ha poi rilasciato delle dichiarazioni in vista della partita: “Abbiamo una grande sfida davanti a noi e cercheremo di giocare il nostro miglior rugby. Vogliamo creare un’abitudine nelle prestazioni di un certo livello. Stiamo alzando l’asticella e già negli allenamenti si vede molta energia da parte dei giocatori. Non abbiamo la bacchetta magica: tutto ha il suo tempo, ma la strada intrapresa è quella giusta”.

L’allenatore della Nazionale si sofferma anche sull’avversario di turno: “L’Inghilterra è una squadra molto fisica e dovremo avere l’attenzione alta per tutta la partita. Sarà un match duro contro giocatori abituati a giocare a certi livelli. Seguendo il nostro piano di gioco e cercando di tenere la pressione alta potremmo fare una buona partita. Ghiraldini in panchina? Leo ha giocato molto bene le altre tre partite e anche Luca Bigi ha avuto un grande impatto quando è entrato a partita in corsa. Ghiraldini ha giocato anche con il suo club in Francia: è importante anche ricaricare le energie. Sono sicuro che avrà un grande impatto dalla panchina”.

La piacevole novità delle ultime settimane è Padovani all’ala: “Ha avuto un anno difficile quando è stato in Francia. Adesso è il giocatore che ho conosciuto qualche anno fa. E’ un professionista e riesce ad adattarsi sia al ruolo di estremo che ala. Sono contento delle sue prestazioni e spero per lui che possa eguagliare il record di Minozzi realizzando la quarta meta”.

