Inghilterra-Italia, Sei Nazioni Rugby 2019: la formazione degli azzurri. Il XV varato da O’Shea, torna Parisse

Conor O’Shea ha comunicato la formazione titolare dell’Italia che affronterà l’Inghilterra nel match valido per la quarta giornata del Sei Nazioni in programma sabato 9 marzo (ore 17.45). Gli azzurri sfideranno la corazzata nel tempio di Twickenham e cercheranno una clamorosa impresa contro una squadra ancora in corsa per la conquista del trofeo mentre la nostra Nazionale è reduce da tre sconfitte consecutive rimediate contro Scozia, Galles e Irlanda.

Sergio Parisse torna in squadra, il capitano era assente due settimane fa a causa di un infortunio e ora è pronto per guidare i compagni nella trasferta più dura del prestigioso torneo. Edoardo Padovani viene confermato nel nuovo ruolo all’ala, mentre in mediana spazio ad Allan e Tebaldi. Rientra Negri per completare il reparto delle terze linee insieme a Steyn, confermata anche la seconda linea (Budd-Ruzza) mentre in prima linea c’è Luca Bigi che sostituirà Leonardo Ghiraldini affiancando Ferrari e Lovotti. Di seguito la formazione titolare e il XV dell’Italia per la sfida contro l’Inghilterra valida per il Sei Nazioni.

FORMAZIONE TITOLARE ITALIA PER LA SFIDA ALL’INGHILTERRA:

15 Jayden HAYWARD (Benetton Rugby, 15 caps)

14 Edoardo PADOVANI (Zebre Rugby Club, 18 caps)*

13 Luca MORISI (Benetton Rugby, 23 caps)*

12 Michele CAMPAGNARO (Wasps, 41 caps)*

11 Angelo ESPOSITO (Benetton Rugby, 18 caps)

10 Tommaso ALLAN (Benetton Rugby, 46 caps)

9 Tito TEBALDI (Benetton Rugby, 30 caps)

8 Sergio PARISSE (Stade Francais, 136 caps) – capitano

7 Abraham Jurgens STEYN (Benetton Rugby, 28 caps)

6 Sebastian NEGRI (Benetton Rugby, 14 caps)

5 Dean BUDD (Benetton Rugby, 19 caps)

4 Federico RUZZA (Benetton Rugby, 10 caps)*

3 Simone FERRARI (Benetton Rugby, 20 caps)

2 Luca BIGI (Benetton Rugby, 17 caps)

1 Andrea LOVOTTI (Zebre Rugby Club, 32 caps)*

A disposizione:

16 Leonardo GHIRALDINI (Stade Toulousian, 102 caps)

17 Cherif TRAORE’ (Benetton Rugby, 8 caps)*

18 Tiziano PASQUALI (Benetton Rugby, 16 caps)

19 David SISI (Zebre Rugby Club, 3 cap)

20 Jake POLLEDRI (Gloucester Rugby, 6 caps)

21 Guglielmo PALAZZANI (Zebre Rugby Club, 30 caps)

22 Ian MCKINLEY (Benetton Rugby, 7 caps)

23 Tommaso CASTELLO (Zebre Rugby Club, 17 caps)

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: luigi mariani livephotosport