Sci velocità, Coppa del Mondo Vars 2019: troppo vento, gara annullata. Validi i risultati delle qualificazioni, Origone e Greggio sul podio!

Il troppo vento che c’era sin dal mattino in quel di Vars, in terra francese, ha costretto la giuria ad annullare la gara per quanto riguarda la Coppa del Mondo di sci velocità 2019: restano validi dunque i risultati della qualificazione di ieri. Può esultare dunque l’Italia che va a prendersi altri due podi, a pochi giorni dall’esaltazione dei risultati dei Mondiali.

Al maschile è secondo Simone Origone: 227.129 km/h per l’azzurro, campione del mondo in carica, che si è dovuto arrendere al padrone di casa Simon Billy che ha conquistato la prima vittoria in carriera in 227.560 km/h. Terzo l’austriaco Manuel Kramer.

Ordine d’arrivo gara maschile Cdm Vars (Fra)

1. BILLY Simon FRA 227.560 km/h

2. ORIGONE Simone ITA 227.129

3. KRAMER Manuel AUT 226.986

4. MONTES Bastien FRA 225.564

5. SHIMULIN Mikhail RUS 224.439

6. ORIGONE Ivan ITA 223.602

6. VITASAARI Jukka FIN 223.602

8. MAY Philippe SUI 222.222

9. CERMAK Radek CZE 221.402

10. MONTES Jimmy FRA 219.245

21. GIACOMELLI Emilio ITA 213.144

24. RENALDO Antonio ITA 209.913

Tra le donne invece il podio è identico a quello dei Mondiali: Valentina Greggio è nuovamente terza dietro alle svedesi Britta Backlund (222.910 km/h) e Lisa Hovland-Uden (220.994).

Ordine d’arrivo gara femminile Cdm Vars (Fra)

1. BACKLUND Britta SWE 222.910 km/h

2. HOVLAND-UDEN Lisa SWE 220.994

3. GREGGIO Valentina ITA 217.391

4. MURK Seraina SUI 216.216

5. MARTINEZ Celia FRA 214.031

