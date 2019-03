Sci di fondo, Universiadi 2019: l’Italia conquista il bronzo con la staffetta femminile

L’Italia ha conquistato la medaglia di bronzo con la staffetta femminile di sci di fondo alle Universiadi Invernali 2019 in corso di svolgimento a Krasnoyarsk (Russia). Francesca Franchi, Martina Bellini e Ilaria Defrancesco (in questa competizione si gareggia col terzetto) sono riuscite a salire sul podio alle spalle della Russia e del Giappone, giungendo sul traguardo con 1:55.1 di ritardo da Kirpichenko/Smirnova/Zhambalova. Le azzurre hanno preceduto Kazakhstan, Bielorussia, Finlandia e Norvegia mentre al maschile non era presente la nostra squadra, successo scontato della Russia che ha battuto Kazakhstan e Finlandia.

Foto: Shutterstock