Sci di fondo, oggi le sprint di Drammen: orario d’inizio e come vederle in tv e streaming

Si disputano oggi le due gare sprint di Coppa del Mondo di sci di fondo maschile e femminile 2018-2019: in quest’occasione il circuito maggiore fa tappa a Drammen, in Norvegia, per un appuntamento solitamente precedente le due gare storiche di Oslo, ma che stavolta arriva dopo.

Johannes Klaebo si configura come favorito della gara maschile, in considerazione dell’uso della tecnica classica e soprattutto della sua grande necessità di conquistare punti per riprendersi la testa della graduatoria di Coppa del Mondo, che a Holmenkollen gli è stata strappata con interessi vari da Alexander Bolshunov. Lo stesso duello Norvegia-Russia, a parti invertite, si ha al femminile, con Ingvild Flugstad Oestberg e Natalia Nepryaeva (a livello di singola gara, però, sono le svedesi le favorite). Per l’Italia al maschile ci saranno Federico Pellegrino e Maicol Rastelli, al femminile Greta Laurent e Lucia Scardoni.

Le gare sprint di Coppa del Mondo di sci di fondo di Drammen si svolgeranno oggi, 12 marzo. Le gare, limitatamente alle fasi finali, saranno trasmesse in diretta tv dai canali di RaiSport ed Eurosport e in diretta streaming da RaiPlay ed Eurosport Player. OA Sport offrirà inoltre la DIRETTA LIVE scritta di tutti gli eventi, per non perdersi davvero nulla.

MARTEDI’ 12 MARZO

Ore 10:45 Qualificazioni sprint individuale a tecnica libera femminile e maschile

Ore 13:15 Fasi finali sprint individuale a tecnica libera femminile e maschile

