Sci di fondo oggi, 50 km Oslo 2019: orario d’inizio e come vederla in tv. Il programma completo

Si disputerà domani la leggendaria 50 km di Oslo, che fa parte del circuito della Coppa del Mondo di sci di fondo 2018-2019, ma che in realtà può vantare una sorta di storia propria, scollegata da qualsiasi altro discorso.

Holmenkollen, infatti, è sostanzialmente il tempio dello sci di fondo mondiale, e la 50 km è, oltre che un evento sportivo di primaria importanza, anche un fenomeno conclamato di costume in Norvegia, tant’è che sul percorso si riversano decine di migliaia di persone, oltre a un certo quantitativo di birra. Quest’anno si scierà a tecnica classica, e chissà se vedremo ancora duelli come quello dell’anno scorso, quando Dario Cologna e Martin Johnsrud Sundby si contesero fino all’ultimo la vittoria in una spettacolare volata, vinta poi per un nonnulla dallo svizzero sul norvegese. Quest’anno in gara per l’Italia ci sono Giandomenico Salvadori e Francesco De Fabiani, anche se nessuno dei due appare in grado di ripetere ciò che fece Pietro Piller Cottrer nel 1997.

La 50 km maschile a tecnica classica di Oslo si terrà il 9 e 10 marzo. La gara di Holmenkollen sarà trasmessa in diretta tv da Eurosport e in diretta streaming da Eurosport Player. OA Sport offrirà inoltre la DIRETTA LIVE scritta dell’evento, per non perdersi davvero nulla.

SABATO 9 MARZO

Ore 10:00 50 km mass start maschile a tecnica classica Oslo

federico.rossini@oasport.it

Foto: Valerio Origo