Combinata nordica, Mondiali 2019: Germania favorita nella staffetta, l’Italia punta ad un buon piazzamento

Domani i Mondiali di combinata nordica a Seefeld (Austria) si chiuderanno con la staffetta. L’ultima gara di questa rassegna iridata vedrà ciascuna nazionale schierare quattro atleti. Si salterà dal trampolino Toni Seelos di Seefeld (HS109), poi la somma dei punteggi darà il distacco per il segmento di fondo alla Cross-Country Arena, in cui ogni frazionista farà cinque chilometri.

La grande favorita sarà la Germania, che ha conquistato il titolo nelle ultime due edizioni (Falun 2015 e Lathi 2017), oltre all’oro alle Olimpiadi di Pyeongchang 2018. I tedeschi hanno inoltre vinto anche l’unica staffetta disputata in Coppa del Mondo in questa stagione, lo scorso novembre a Ruka. Le altre pretendenti alle medaglie saranno Norvegia, Austria e Giappone. Le prime due potranno provare anche ad insidiare i tedeschi, mentre per i nipponici sarà determinante la tenuta nel fondo per riuscire a salire sul podio.

L’Italia punterà ad ottenere un buon piazzamento, che potrebbe essere il quinto posto. Infatti le squadre citate in precedenza sono tutte sulla carta un gradino sopra la nostra, ma visti i buoni risultati nell’ultima Gundersen, gli azzurri potranno riuscire a stare davanti a Finlandia e Francia. Il nostro quartetto sarà composto da Alessandro Pittin, Samuel Costa, Aaron Kostner e Raffaele Buzzi, che dovranno limitare i danni nel salto per poter poi far valere le loro qualità sugli sci stretti.

Foto: FISI