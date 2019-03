Sci di fondo, i convocati dell’Italia per la sprint di Drammen. Federico Pellegrino guida il gruppo di quattro azzurri

Domani si disputerà a Drammen, in Norvegia, una sprint in tecnica classica valida per la Coppa del Mondo di sci di fondo: per l’Italia saranno in gara quattro atleti. Nella prova maschile ci saranno Federico Pellegrino e Maicol Rastelli, mentre in quella femminile saranno al via Lucia Scardoni e Greta Laurent.

Nella località norvegese Pellegrino in nove partecipazioni precedenti non è mai andato oltre le semifinali, mentre Rastelli ha centrato nel 2014 quello che è il suo unico podio in Coppa del Mondo, giungendo terzo. Domani alle ore 10.45 scatteranno le qualificazioni, mentre alle ore 13.15 inizieranno le finali.

I convocati dell’Italia per la sprint di Drammen (Norvegia):

Federico Pellegrino

Maicol Rastelli

Lucia Scardoni

Greta Laurent

Foto: Pier Colombo