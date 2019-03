Sci di fondo, Coppa del Mondo Oslo 2019: programma, orari e tv. C’è la mitica 50 km

Torna questo weekend la Coppa del Mondo di sci di fondo, e lo fa con uno dei suoi grandi classici: la coppia di gare distance di Oslo, con la 50 km maschile al sabato e la 30 km femminile la domenica, in quest’occasione a tecnica classica.

Tanto tempo è passato dal 1997, anno in cui il fondo azzurro ha potuto coronare con un doppio successo di Pietro Piller Cottrer e Stefania Belmondo il weekend norvegese, con la due volte campionessa olimpica poi in grado di trionfare anche nel 2002, che poi fu anche la penultima gara della sua carriera. L’anno scorso si sono imposti tra gli uomini lo svizzero Dario Cologna, mentre tra le donne arrivò l’ultimo successo della carriera di Marit Bjoergen. Novità particolare quest’anno, con la partenza della 50 km anticipata di 4 ore, dalle 14 alle 10, a causa delle troppe intemperanze del pubblico. Va infatti ricordato che questo evento è un sostanziale ritrovo per svariate migliaia di persone, con una discreta quantità di alcol in circolo.

Il weekend di Coppa del Mondo di sci di fondo di Oslo si terrà il 9 e 10 marzo. La 30 km femminile e la 50 km maschile saranno trasmesse in diretta tv da Eurosport e in diretta streaming da Eurosport Player. OA Sport offrirà inoltre la DIRETTA LIVE scritta degli eventi, per non perdersi davvero nulla.

SABATO 9 MARZO

Ore 10:00 50 km mass start maschile a tecnica classica Oslo

DOMENICA 10 MARZO

Ore 11:45 30 km mass start femminile a tecnica classica Oslo

