LIVE Sci alpino, Slalom Kranjska Gora 2019 in DIRETTA: che bravo Moelgg! E’ secondo alle spalle di Kristoffersen!

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello speciale maschile di Kraniska Gora (Slovenia) valevole per la Coppa del Mondo 2019 di sci alpino. Marcel Hirscher proverà a tornare sul gradino più alto del podio della gara di cui è campione del mondo dopo la parentesi negativa di ieri nel gigante con un quinto posto che non può averlo soddisfatto nonostante la scontata conquista della sfera di cristallo.

Sarà sempre lui, il campione austriaco, il grande favorito della gara sulla classica pista slovena, ma gli avversari non mancheranno di cero per Hirscher, a partire dal francese Pinturault che in questa stagione è cresciuto tantissimo in slalom. Grande condizione anche per il vincitore del gigante di ieri, il norvegese Kristoffersen, mentre gli outsider di lusso potrebbero essere l’austriaco Feller, il francese Noel o la coppia svizzera Yule e Zenhaeusern. L’Italia si aggrappa agli esperti Moelgg, ieri unico a qualificarsi per la seconda manche del gigante, e Gross, ritrova il campione olimpico di Vancouver Razzoli e punta sul giovane promettente Vinatzer, nella speranza che possa quantomeno qualificarsi per la seconda manche.

La prima manche dello speciale maschile di Kraniska Gora prenderà il via alle ore 9.30 e sarà l’ultimo appuntamento con questa prova prima delle finali di Soldeu. La seconda manche si disputa alle 12.30. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale, per non perdere nemmeno un secondo della gara slovena.

10.16: Il norvegese Nordbotten chiude 25mo a 5″02 salvandosi dall’uscita dopo un grave errore. Tra poco Vinatzer e Maurberger

10.15: Il norvegese Nestvold-Haugen chiude al 16mo posto a 2″61 dal compagno di squadra

10.14: Il croato Vidovic si inserisce in 21ma piazza con 3″31 di ritardo e qualche errore di troppo nel finale dopo una prima buona parte di gara

10.13: Male il tedesco Stehle che accumula 3″86 di ritardo e si inserisce al 22mo posto

10.11: Il croato Rodes chiude al 18mo posto a 2″92 da Kristoffersen

10.10: Per il russo Khoroshilov una prova discreta: limita i danni, ha un ritardo di 2″81 ed è 17mo. Fare meglio adesso è veramente difficile

10.09: Il croato Kolega chiude con un ritardo di 3″08 e si inserisce al 17mo posto

10.08: Lo svizzero Aerni accumula un ritardo di 3″35: è 18mo

10.07: Questa la classifica provvisoria dopo le prime 22 discese:

1 KRISTOFFERSEN Henrik NOR 51.07

2 MOELGG Manfred ITA 51.64 +0.57

3 PINTURAULT Alexis FRA 51.69 +0.62

4 YULE Daniel SUI 51.71 +0.64

5 MYHRER Andre SWE 51.86 +0.79

6 HIRSCHER Marcel AUT 51.88 +0.81

7 ZENHAEUSERN Ramon SUI 51.97 +0.90

8 FELLER Manuel AUT 52.04 +0.97

9 RYDING Dave GBR 52.20 +1.13

10 NOEL Clement FRA 52.59 +1.52

11 GROSS Stefano ITA 52.64 +1.57

10.05: Limita i danni nel finale Razzoli che comunque è il migliore degli ultimi scesi, 15mo a 2″05. Nel muro finale adesso è durissima

10.04: Razzoli all’intermedio ha un ritardo di 72 centesimi

10.03: Soffre tantissimo la buca che si è venuta a creare in diverse zone della pista l’austraico Digruber e chiude 16mo a 3″19. Ora Razzoli

10.02: Digruber all’intermedio ha un ritardo di 1″50

10.02: Errori a ripetizione per il bulgaro Popov che esce di scena nel finale

10.01: Popov sbaglia in alto e all’intermedio ha un ritardo di 2″67

10.00. Fatica tantissimo il francese Lizeroux e nel finale inforca. E’ fuori

10.00: Lizeroux ha un ritardo di 1″14 all’intermedio

9.59. Adesso la pista non perdona, soprattutto nella parte finale: ne paga le conseguenze lo sloveno Hadalin che chiude a 2″63 dalla testa

9.58: Hadalin ha 91 centesimi di ritardo all’intermedio

9.58: Anche il francese Muffat-Jeandet perde tantissimo nella parte finale e chiude 13mo a 1″92 dal battistrada

9.57: All’intermedio Muffat-Jeandet ha 56 centesimi di ritardo

9.56: Qualche grattata di troppo per l’azzurro Gross nella seconda parte di gara: è undicesimo a 1″57 da Kristoffersen. Prova senza infamia e senza lode

9.55: Gross all’intermedio ha un ritardo di 66 centesimi

9.52: All’intermedio Neureuther ha un ritardo di 93 centesimi

9.51: Tanti problemi in curva per il norvegese Foss-Solevaag che chiude undicesimo a 1″96 dal compagno di squadra

9.50: Foss-Solevaag all’intermedio ha un ritardo di 1″09

9.49: Bravo lo svedese Myhrer che limita i danni nel finale e si inserisce al quinto posto a 79 centesimi da Kristoffersen

9.49: Myhrer all’intermedio ha un ritardo di 25 centesimi

9.48: Fuori subito lo svizzero Meillard

9.47: Il britannico Ryding perde tanto nella seconda parte di gara ed è ottavo a 1″13 da Kristoffersen

9.46: Hirschbuehl si rialza ma sicuramente non è al meglio dopo l’inforcata. Ryding all’intermedio ha un ritardo di 3 decimi

9.45: Inforcata subito prima dell’intermedio per l’austriaco Hirschbuehl che prende una gran botta e resta a terra infortunato

9.43: BRAVISSIMO MOELGG!!!!! FINALMENTE!!!! E’ secondo a 57 centesimi da Kristoffersen. In queste condizioni esce tutta la classe dello specialista trentino!!!

9.43: Moelgg all’intermedio ha un ritardo di 8 centesimi! Bravo!

9.42: La pista è un mezzo disastro e Feller ne paga le conseguenze nel tratto subito dopo l’intermedio: chiude sesto a 97 centesimi

9.41: Feller all’intermedio ha un ritardo di 43 centesimi

9.40: Pista rovinata ma prova anche non all’altezza della sua fama per il francese Noel che chiude a 1″52 da Kristoffersen, sesto e ultimo

9.40: La pista è già molto rovinata. Noel all’intermedio ha un ritardo di 95 centesimi

9.38: Perde aderenza più volte l’austriaco Hirscher nella seconda parte di gara e perde tantissimo: è quarto con 81 centesimi di vantaggio

9.38: Rischi per Hirscher che all’intermedio ha un ritardo di 1 decimo

9.37: Errore dell’austriaco Matt subito dopo l’intermedio. Tocca con lo scarpone in curva ed esce. Ora Hirscher

9.36: Matt all’intermedio ha un ritardo di 4 decimi

9.35: Perde ancora tanto nel finale dove Kristoffersen ha fatto la differenza, il francese Pinturault che si inserisce al secondo posto a 62 centesimi dal norvegese. Ora Matt

9.35: Pinturault ha 25 centesimi di ritardo all’intermedio

9.33: Poco preciso lo svizzero Zenhaeusern che chiude terzo a 9 decimi da Kristoffersen. Ora Pinturault

9.33: Zenhaeusern all’intermedio ha un ritardo di 33 centesimi

9.32: Il norvegese Kristoffersen fa la differenza nel finale e rifila 64 centesimi a Yule, primo. Ora Zenhaeusern

9.31: Kristoffersen all’intermedio ha 2 centesimi di ritoardo. Gira molto il tracciato, porte molto vicine

9.31: Lo svizzero Yule incontra qualche piccolo problema e chiude con il tempo di 51″71

9.29: I pettorali dei favoriti: Yule 1, Kristoffersen 2, Zenhaeusern 3, Pinturault 4, Hirscher 6, Noel 7, Feller 8

9.27: I pettorali di partenza degli azzurri: Moelgg 9, Gross 16, Razzoli 22, Vinatzer 31, Maurberger 32, Bacher 45, Ronci 56, Zingerle 65

9.24: L’Italia è chiamata a riscattare la debacle di ieri, anche se le condizioni sono tutt’altro che ideale. I due uomini di punta, Moelgg e Gross non sono al meglio, Razzoli e Vinatzer provano a tappare i buchi. Sicuramente c’è qualche speranza rispetto al gigante ma la situazione è problematica anche in questa specialità

9.22: Le alternative all’austriaco non mancano di certo: Pinturault e Kristoffersen hanno dimostrato di essere in gran forma anche in slalom e attenzione a Feller, Noel (vincitore di due slalom a gennaio), Zenhaeusern e Yule che possono dire la loro per il podio

9.19: Marcel Hirscher vuole imitare Mikaela Shiffrin, detronizzata nel gigante ma sempre più forte di tutti in speciale. L’austriaco ieri è stato al di sotto delle sue possibilità, vedremo oggi se saprà rifarsi da grande campione qual è

9.15: Buongiorno agli appassionati di sci alpino. Penultimo appuntamento stagionale con lo slalom speciale maschile: si gareggia sulla neve di Kranjska Gora con temperature primaverili