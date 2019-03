Sci di fondo, Coppa del Mondo 2019: i convocati dell’Italia per le gare di Falun e Quebec. Pellegrino per chiudere in bellezza

La Coppa del Mondo 2019 di sci di fondo si avvia alla conclusione. La penultima tappa è in programma a Falun (Svezia) nel weekend del 16-17 marzo durante il quale andranno in scena le sprint a tecnica libera, 10 km femminile e 15 km maschile in tecnica libera. Il fine settimana successivo (22-24 marzo), invece, calerà il sipario in Quebec (Canada) con una sprint in tecnica libera oltre a 10 km e 15 km in entrambe le tecniche.

L’Italia punterà ovviamente su Federico Pellegrino che cercherà di chiudere in bellezza nelle prove veloci mentre nelle distance ci affideremo in particolar modo a Francesco De Fabiani. Di seguito gli azzurri convocati per le ultime due tappe della Coppa del Mondo 2019 di sci di fondo.

CONVOCATI ITALIA COPPA DEL MONDO A FALUN E QUEBEC:

Francesco De Fabiani

Federico Pellegrino

Maicol Rastelli

Giandomenico Salvadori

Lucia Scardoni

Greta Laurent

Anna Comarella

Caterina Ganz

Elisa Brocard

Foto: Pier Colombo