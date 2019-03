Sci alpino, Prova discesa femminile Soldeu 2019: miglior tempo per Stephanie Venier. Seconda e terza Nadia Fanchini e Sofia Goggia

Stephanie Venier ha vinto la seconda prova della discesa femminile di Soldeu. L’austriaca si è imposta con il tempo di 1’31”48, precedendo ben due azzurre. Infatti al secondo e terzo posto si sono classificate Nadia Fanchini e Sofia Goggia, staccate rispettivamente di 25 e 77 centesimi. Buona prova anche per le tedesche, visto che in quarta posizione ha chiuso Kira Weidle (+0.79), che ha preceduto la connazionale Michaela Wenig (+0.93). Sesta piazza per l’austriaca Riccarda Haaser, staccata di un secondo dalla vetta della classifica.

L’altra italiana Nicol Delago si riscatta dopo l’opaca prova di ieri e chiude al settimo posto a 1.06 da Venier. Tre svizzere poi completano la top ten: Corinne Suter (+1.14), Joana Haehlen (+1.20) e Jasmine Flury (+1.21). Dopo il quarto posto di ieri, la nostra Federica Brignone ha completato la sua prova al dodicesimo posto ad 1.47 dalla vertice.

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Pier Colombo