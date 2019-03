Sci alpino, finisce la stagione di Riccardo Tonetti: per lui ferita lacero-contusa alla mano destra

Attraverso un comunicato sul proprio sito ufficiale, la FISI rende noto che la stagione di Riccardo Tonetti finisce in anticipo rispetto alle previsioni. Il ventinovenne di Bolzano, infatti, si è procurato una ferita lacero-contusa alla mano destra con lesioni tendinee e vascolo nervose.

Assieme allo staff tecnico federale, Tonetti ha ritenuto opportuno evitare di tornare in gara per gli ultimi appuntamenti dell’anno, valutando come troppo alti i rischi che ne deriverebbero.

Tonetti, in questa stagione, è arrivato per quattro volte tra i primi dieci: vanta un settimo posto in gigante a Beaver Creek, un ottavo sempre in gigante in Val d’Isere, ancora un ottavo, ma in combinata, a Wengen e un quarto di nuovo in combinata a Bansko. Occupa attualmente il 33° posto nella classifica di Coppa del Mondo con 227 punti, ed è 17° per quanto riguarda lo slalom gigante con 103.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS DI SCI ALPINO

federico.rossini@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: cristiano barni / Shutterstock