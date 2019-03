Sci alpino, discesa Kvitfjell 2019: doppietta norvegese nella prima prova. Paris al settimo posto

Dopo il rinvio di ieri a causa del vento, finalmente si gareggia e Kjetil Jansrud si conferma il principale favorito per la vittoria nella discesa di Kvitfjell. Il veterano norvegese ha già vinto per ben sette volte sulla pista di casa ed è stato anche il più veloce nella prima (ed unica) prova cronometrata.

Jansrud ha chiuso con il tempo di 1’47”67, precedendo di dieci centesimi il connazionale Adrian Smiseth Sejersted. Due norvegesi in testa e poi due austriaci: terzo posto per Hannes Reichelt (+0.16) e quarto invece per Matthias Mayer (+0.28).

Norvegia protagonista nella prima prova. Al quinto posto ha chiuso poi Aleksander Aamodt Kilde, staccato di 39 centesimi dal compagno di squadra. Lo svedese Felix Monsen ha concluso al sesto posto (+0.42) con il pettorale numero 45; mentre il primo degli azzurri è Dominik Paris, settimo a 43 centesimi. Chiudono la top ten lo svizzero Mauro Caviezel (+0.44), l’americano Jared Goldberg (+0.46) e l’austriaco Otmar Striedinger (+0.52).

Dodicesimo posto per Mattia Casse (+0.58), mentre Christof Innerhofer è diciottesimo a 71 centesimi. Da segnalare il ritorno in pista di Peter Fill, staccato di oltre tre secondi da Jansrud.

foto: Cristiano Barni/Shutterstock