Sci alpino, Coppa del Mondo Kvitfjell 2019: la partenza del superG maschile ritardata alle 11.30

Una domenica che, fino ad ora, non sta sorridendo agli appassionati di sci alpino. Dopo la cancellazione del superG femminile a Rosa Khutor (Russia) per la fitta nevicata che si è abbattuta nei giorni precedenti, anche dalla Norvegia, e per l’esattezza da Kvitfjell, non arrivano buone notizie.

Il supergigante maschile, valido per la Coppa del Mondo e previsto alle ore 11.00, è stato ritardato di 30 minuti per le condizioni meteorologiche poco favorevoli. Una situazione che si spera non sia irrisolvibile anche perché in gioco c’è la Coppa di specialità con il nostro Dominik Paris desideroso di raggiungere questo traguardo. Il campione del mondo proprio in superG ad Are (Svezia) è reduce anche dal trionfo in discesa in terra scandinava e non ha nessuna intenzione di fermarsi. L’aver incamerato la tredicesima vittoria in carriera, raggiungendo un riferimento come Kristian Ghedina nella classifica degli italiani con più successi in Coppa del Mondo, è emblematico dello status raggiunto dal nostro portacolori. Dominik però non vuole accontentarsi e quindi la sua speranza è quella di gareggiare ed imporsi nuovamente.

Foto: cristiano barni shutterstock