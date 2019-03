Sci alpino, Coppa del Mondo 2019: in Russia domina il maltempo, Goggia sogna la doppietta in SuperG

Doveva essere il grande ritorno sulla pista che ha ospitato le Olimpiadi del 2014, ma il maltempo ha rovinato tutto. A causa delle avverse condizioni climatiche e dello stato del manto nevoso (troppo pericoloso per le atlete), il programma di gare a Rosa Khutor è stato completamene rivoluzionato. Il mancato svolgimento delle prove cronometrate ha portato la FIS alla decisione di cancellare la discesa di domani e di inserire un nuovo supergigante (recupero di St.Anton), dopo quello già stabilito di domenica.

Una situazione che rende interessantissima la situazione nella classifica di supergigante. L’attuale leader Mikaela Shiffrin non è presente in Russia e resterà notevolmente penalizzata dalla decisione di inserire un nuovo superG. L’americana è in testa con 300 punti, ma potrebbe essere sorpassata da ben tre atlete: Tina Weirather (268), Nicole Schmidhofer (253) e Ragnhild Mowinckel (247). Loro tre sono ovviamente tra le principali candidate alla vittoria finale ed insieme a loro bisogna inserire anche le altre due austriache Stephanie Venier e Ramona Siebenhofer, le svizzere Lara Gut-Behrami, Jasmine Flury e Corinne Suter e la tedesca Viktoria Rebensburg.

Un capitolo a parte lo merita Sofia Goggia. Probabilmente la bergamasca è la super favorita per la vittoria in entrambi i supergiganti, anche per l’attuale stato di forma dell’azzurra che da quando è tornata in pista ha mancato il podio solo nella discesa dei Mondiali di Are. Goggia punta alla doppietta in superG per dimostrare ancora una volta di essere la vera regina della velocità. In casa Italia proverà ad essere protagonista anche Federica Brignone, reduce dalla bella vittoria di Crans-Montana in combinata. La valdostana ha la grande occasione di fare punti importanti in ottica Coppa del Mondo, dove l’obiettivo di entrare tra le prime cinque della classifica è assolutamente ancora realizzabile.

foto: Cristiano Barni/Shutterstock