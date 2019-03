Sci alpinismo, Mondiali 2019: Italia dominante nelle Individuali! Robert Antonioli in trionfo davanti a Michele Boscacci, Alba De Silvestro argento!

Giornata trionfale per la Nazionale italiana ai Mondiali di sci alpinismo 2019 in corso a Villars sur Ollon, in Svizzera. Nelle Individual Race in programma oggi gli azzurri hanno dominato sia tra i senior sia a livello giovanile raccogliendo un bottino complessivo di dieci medaglie (quattro ori, quattro argenti e due bronzi). Robert Antonioli ha trionfato nella categoria senior, mentre Davide Magnini e Giulia Murada hanno completato una splendida doppietta tra gli espoir. Medaglia d’oro anche per Giovanni Rossi, la seconda in questa rassegna iridata, tra gli junior. Nella giornata di domani andrà in scena la Vertical Race. Di seguito il riepilogo completo della seconda giornata di gare e tutti i risultati degli italiani interessati.

SENIOR/ESPOIR (maschile) – Doppietta azzurra nella gara più lunga del programma. Robert Antonioli ha vinto la medaglia d’oro tra i senior chiudendo con il tempo di 1:32.15.6 e facendo gara di testa in compagnia del compagno Michele Boscacci, poi splendido argento. Sul terzo gradino del podio è salito il francese Xavier Gachet, mentre hanno abbandonato la prova Matteo Eydallin e Damiano Lenzi. Nella categoria espoir il successo è andato all’azzurro Davide Magnini, sesto complessivo all’arrivo. Seconda posizione per il francese Samuel Equy davanti al belga Maximilien Drion du Chapois. Molto più indietro invece hanno chiuso Nicolò Canclini (22°) e Henri Aymonod (48°).

SENIOR/ESPOIR (femminile) – Alba De Silvestro ha conquistato la medaglia d’argento nella categoria senior con una prova di assoluto valore, cedendo soltanto alla francese Axelle Gachet Mollaret, favorita della vigilia, e precedendo la transalpina Lorna Bonnell. Spettacolare doppietta italiana tra le espoir con la vittoria di Giulia Murada e il terzo posto di Mara Martini. Nel mezzo si è inserita la francese Lena Bonnell, mentre Giulia Compagnoni ha chiuso al quarto posto ad un soffio dalla medaglia.

JUNIOR (maschile/femminile) – La quarta medaglia d’oro di giornata è arrivata grazie a Giovanni Rossi che ha bissato il successo della prova Sprint dimostrandosi un prospetto di assoluto valore in chiave futura. Sebastien Guichardaz ha completato un’altra doppietta azzurra chiudendo al secondo posto, mentre lo svizzero Patrick Perreten è salito sul terzo gradino del podio. Grandissima prova di squadra degli italiani con Daniele Corazza che ha terminato quarto e Fabien Guichardaz costretto ad accontentarsi del quinto posto. Gloria anche al femminile con la medaglia d’argento di Samantha Bertolina, nella prova dominata dalla russa Ekaterina Osichkina. Bronzo per la francese Malaurie Mattana, mentre Valeria Pasquazzo ha chiuso quinta.

CADETTI (maschile/femminile) – Bottino più modesto per l’Italia nella categoria riservata agli atleti più giovani. Rocco Baldini ha conquistato il bronzo tra gli uomini chiudendo alle spalle degli elvetici Thomas e Robin Bussard. Più indietro hanno terminato Luca Tomasoni (7°), Marco Salvadori (9°) e Simone Murada (15°). Qualche rimpianto invece al femminile con il quarto posto di Silvia Berra che si è fermata ad un passo dal podio, dove invece sono salite le svizzere Caroline Ulrich e Thibe Deseyn e la francese Margot Ravinel. Nicole Valli ha chiuso nona, mentre Noemi Gianola è stata tredicesima all’arrivo.

roberto.pozzi@oasport.it