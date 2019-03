Sci alpinismo, Mondiali 2019: i convocati dell’Italia. 28 azzurri a caccia delle medaglie

Ufficializzati oggi i convocati dell’Italia per i Mondiali di sci alpinismo, che si disputeranno a Villars, in Svizzera, dal 9 al 16 marzo 2019. Saranno 28 gli azzurri che andranno a caccia delle medaglie in terra elvetica.

Questi i convocati:

Senior Maschile

Antonioli Robert

Boscacci Michele

Eydallin Matteo

Lenzi Damiano

Maguet Nadir

Nicolini Federico

Senior Femminile

De Silvestro Alba

Espoir Maschile

Aymonod Henri

Canclini Nicolò

Magnini Davide

Espoir Femminile

Compagnoni Giulia

Martini Mara

Murada Giulia

Veronese Ilaria

Junior Maschile

Corazza Daniele

Guichardaz Fabien

Guichardaz Sebastien

Rossi Giovanni

Junior Femminile

Bertolina Samantha

Pasquazzo Valeria

Cadetti Maschile

Baldini Rocco

Boscacci Riccardo

Murada Simone

Salvadori Marco

Tomasoni Luca

Cadetti Femminile

Berra Silvia

Gianola Noemi

Valli Nicole

Il programma della manifestazione:

Domenica 10 marzo – Sprint

Lunedì 11 marzo – Individuale (Junior/Cadetti)

Martedì 12 marzo – Individuale (Senior/Espoir)

Mercoledì 13 marzo – Vertical

Venerdì 15 marzo – Gara a squadre

Sabato 16 marzo – Staffetta

gianluca.bruno@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: FISI