Scardina-Kekelainen, International IBF boxe pesi supermedi: orario d’inizio e come vederlo in tv e streaming

Si disputerà venerdì 8 marzo il combattimento tra tra Daniele Scardina e il finlandese Henri Kekelainen, valevole per il titolo International IBF dei pesi supermedi. L’incontro è in programma a Milano, nei Superstudios di Via Tortona.

Occasione importante per il pugile nato a Rozzano e attualmente residente a Miami Beach: al suo sedicesimo incontro vuole mantenere la propria imbattibilità (15 vittorie, di cui 14 prima del limite) con un titolo di livello. Scardina, dopo aver combattuto per sette volte in Repubblica Dominicana, quattro in Italia, tre negli Stati Uniti e una a Haiti, cerca ora di sconfiggere un avversario che è nato nel suo stesso anno e ha sostenuto incontri sul ring quasi esclusivamente nella sua Finlandia, con un record di 11 vittorie e 5 sconfitte. Con la notte di venerdì, Scardina si pone l’obiettivo di continuare ad alzare l’asticella verso quello che è ciò a cui veramente mira: il titolo mondiale, rimasto vacante dopo il ritiro del britannico James DeGale all’età di 33 anni.

Il combattimento tra Daniele Scardina e Henri Kekelainen si terrà venerdì 8 marzo non prima delle ore 21, all’interno di una riunione che comprende ben nove incontri, di cui tre titolati, e che avrà inizio alle 18. Sarà possibile vedere Scardina-Kekelainen in diretta streaming su DAZN, e dunque su su pc, tablet, cellulari, smart tv e consolle per videogiochi.

VENERDI’ 8 MARZO

Non prima delle ore 21:00 Daniele Scardina-Henri Kekelainen

Foto: FPI