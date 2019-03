Salto con gli sci oggi, Mondiali 2019 (1° marzo): orario d’inizio e come vederli in tv. Tutti gli italiani in gara

Il Campionato del Mondo di salto con gli sci, in corso di svolgimento a Seefeld (Austria), entra nella sua fase conclusiva con la penultima giornata di gare della manifestazione dedicata alla finale dell’individuale maschile dal Normal Hill. Dopo le qualificazioni di ieri, sono 50 i partecipanti alla gara vera e propria in cui ci si giocherà il trono iridato sul trampolino HS109 di Seefeld per succedere nell’albo d’oro della rassegna iridata all’austriaco Stefan Kraft.

Il padrone di casa campione in carica proverà a difendere il titolo mondiale ottenuto a Lahti nel 2017 (in cui vinse anche sul Large Hill) forte del migliore punteggio messo a segno in qualificazione, ma dovrà vedersela con una concorrenza molto folta ed agguerrita formata dal neo campione del mondo tedesco Markus Eisenbichler, dal dominatore della stagione nipponico Ryoyu Kobayashi, dal Campione Olimpico (anche se dal trampolino lungo) polacco Kamil Stoch e da tanti altri outsider. L’Italia sarà rappresentata da due atleti, Alex Insam e Sebastian Colloredo, che hanno già strappato l’obiettivo minimo della qualificazione ed ora potranno saltare senza particolare pressione per provare a centrare l’accesso alla seconda serie (riservato ai migliori 30).

La finale mondiale dell’individuale maschile dal trampolino normale HS109 di Seefeld scatterà alle ore 16.00 e verrà trasmessa in diretta tv su Rai Sport ed Eurosport 1, mentre sarà visibile in diretta streaming su Rai Play ed Eurosport Player. Di seguito il programma dell’evento e l’elenco completo degli azzurri impegnati nella penultima giornata dei Mondiali 2019 di salto con gli sci.

Venerdì 1 marzo

ore 16.00 Finale individuale maschile trampolino normale – Alex Insam, Sebastian Colloredo