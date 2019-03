Salto con gli sci, Coppa del Mondo Oslo 2019: Robert Johansson trionfa in casa, Ryoyu Kobayashi è 5° e vince la Coppa del Mondo!

Il norvegese Robert Johansson si conferma in stato di grazia sul trampolino casalingo HS134 di Oslo e porta a casa la prima vittoria della stagione dopo tre piazzamenti sul podio. Per il 28enne di Lillehammer si tratta del secondo successo in carriera nel circuito maggiore, anche se il primo arrivò nella passata stagione sul trampolino di volo di Vikersund. Oltre al beniamino del pubblico di Oslo, la gara odierna ha incoronato anche un altro atleta: Ryoyu Kobayashi.

Il nipponico classe 1996 ha portato a termine una buona gara, considerando i risultati non brillanti dell’allenamento e della qualificazione, centrando un quinto posto sufficiente per sigillare aritmeticamente la prima posizione nella classifica generale di Coppa del Mondo. Il dominatore della stagione, autore di un leggendario Grande Slam nella Tournée dei 4 Trampolini, ha guadagnato 25 punti sul polacco Kamil Stoch (sprofondato in 13esima piazza dopo il sesto posto di metà gara) e si è portato a +500 punti in classifica generale, un vantaggio sufficiente per poter brindare alla sua prima sfera di cristallo in carriera.

Alle spalle di un ispiratissimo Johansson (ampiamente in testa alla classifica del Raw Air Tournament dopo 4 salti), i rimanenti gradini del podio sono stati occupati dall’austriaco Stefan Kraft (primo a metà gara e superato dal norvegese per 3.7 punti) e dal sorprendente sloveno Peter Prevc (autore di una strepitosa rimonta dall’ottava alla terza piazza). Per Kraft si tratta dell’ottavo podio stagionale in Coppa del Mondo e del 53° in carriera, mentre il nativo di Kranj è tornato tra i primi 3 nel circuito maggiore dopo più di un anno di digiuno dal terzo posto di Zakopane nel 2018.

Per l’Italia non è arrivato il risultato sperato per Alex Insam, reduce da un ottimo salto di qualificazione ma ripiombato in crisi tecnica con una brutta prova da 105.5 metri per giunta resa vana dalla squalifica imposta dalla giuria per tuta irregolare. Sebastian Colloredo, qualificato per il rotto della cuffia alla gara odierna con il 50° punteggio, si è parzialmente difeso con la stessa misura del compagno di squadra (105 metri) valevole per un 43° posto complessivo nella prima serie non sufficiente per accedere al Final Round e alla zona punti.

Foto: Lapresse