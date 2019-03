Salto con gli sci, Coppa del Mondo Oslo 2019: Alex Insam batte un colpo con il 20° punteggio in qualificazione, Johansson al comando

Archiviata la rassegna iridata di Seefeld, la Coppa del Mondo 2018-2019 di salto con gli sci entra nel rush finale con le ultime cinque tappe della stagione. Oggi si sono disputate le qualificazioni per la gara individuale maschile dal trampolino HS134 di Oslo (Norvegia), con l’azzurro Alex Insam che ha dato un bel segnale di risveglio dopo un Mondiale disastroso, mettendo a segno il miglior salto dell’intera stagione. Il nativo di Bressanone classe 1997 ha eseguito al meglio la propria prova da stanga 15, volando a quota 124 metri con un ottimo telemark e totalizzando 117.5 punti in condizioni di vento frontale inferiore rispetto alla maggior parte dei big. Insam si è inserito in 20^ piazza appena alle spalle del Campione del Mondo (sul Normal Hill) polacco Dawid Kubacki, in leggero affanno su un trampolino non adatto alle proprie caratteristiche.

Il norvegese Robert Johansson ha confermato gli ottimi risultati raccolti in allenamento ed ha firmato la seconda miglior misura (132 metri, alle spalle di Sato per mezzo metro) ed il miglior punteggio con 140.6 punti, proponendo la propria candidatura per il ruolo di favorito in vista della gara vera e propria di domenica. Buonissima qualificazione anche per il polacco Kamil Stoch, secondo con 136.1, per lo sloveno Timi Zajc, terzo a 135.1, e per l’austriaco Stefan Kraft, quarto con 134 punti. Alle spalle di un fantastico Yukiya Sato (bravo a sfruttare la stanga 14), si è inserito in sesta piazza un Ryoyu Kobayashi in costante crescita sul trampolino norvegese dopo due serie di allenamento deficitarie. Da registrare tre eliminazioni abbastanza sorprendenti per diversi motivi: i norvegesi Halvor Egner Granerud e Anders Fannemel hanno completamente bucato il salto fallendo clamorosamente l’accesso tra i primi 50, mentre lo sloveno Anze Semenic si è confermato in grande crisi tecnica con un pessimo salto valevole per la 65^ posizione. Obiettivo raggiunto in casa Italia per Sebastian Colloredo, reduce da una rassegna iridata positiva e qualificato per la gara di domenica con l’ultimo punteggio utile (99.2 punti), il 50°.

Foto: Wikipedia Alex Insam