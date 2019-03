Salto con gli sci, Coppa del Mondo Nizhny Tagil 2019: tra le donne vince la tedesca Juliane Seyfarth. 17ma Lara Malsiner

La gara valida per la Coppa del Mondo del salto con gli sci femminile di Nizhny Tagil, in Russia, va alla tedesca Juliane Seyfarth, che mette in fila le prime due della classifica generale, la norvegese Maren Lundby e la tedesca Katharina Alyhaus, rispettivamente seconda e terza. In casa Italia si registrano la 17ma posizione di Lara Malsiner e la 25ma di Elena Runggaldier.

Vittoria alla tedesca Juliane Seyfarth, che ai 115.5 punti del primo salto ne somma altri 114.8 per un totale di 230.3. Invariate alle sue spalle le posizioni sul podio di giornata rispetto alla prima tornata: seconda la norvegese Maren Lundby con 221.1 (112.3+108.8), terza l’altra tedesca Katharina Althaus con 214.1 (107.3+106.8).

Buona prestazione delle due azzurre: Lara Malsiner perde una posizione rispetto alla prima tornata di salti e chiude 17ma con 182.4 (88.8+93.6), mentre conferma il piazzamento Elena Runggaldier, che completa la prova in 25ma posizione con il punteggio totale di 162.6 (80.9+81.7).

roberto.santangelo@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Weblogiq / Shutterstock