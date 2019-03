Rugby, Italia-Francia Sei Nazioni 2019: programma, orario e tv

CI avviciniamo all’ultima giornata del Sei Nazioni di rugby, che si disputerà interamente sabato 16 marzo: ad aprire le danze sarà proprio l’Italia che cercherà la prima vittoria alle ore 13.30 a Roma contro la Francia, mentre alle 15.45 la sfida tra Galles ed Irlanda ci dirà se i padroni di casa vinceranno il torneo, altrimenti alle ore 18.00 l’Inghilterra potrebbe cogliere un’occasione insperata battendo la Scozia.

Le gare saranno trasmesse in chiaro da DMAX, al canale 52 del digitale terrestre, all’epg 136 di Sky e 28 di TivùSat. Le 15 sfide del Sei Nazioni saranno trasmesse in diretta TV ed in live streaming sulla piattaforma OTT gratuita DPLAY. Di seguito il programma completo della quarta giornata del Sei Nazioni.

Quinta giornata

Italia-Francia 16 marzo ore 13.30

Galles-Irlanda 16 marzo ore 15:45

Inghilterra-Scozia 16 marzo ore 18.00

diretta tv su DMAX

diretta streaming su DPLAY

diretta live testuale su OA Sport

roberto.santangelo@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Luigi Mariani LPS