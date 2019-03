Rugby a 7, World Series Vancouver 2019: vince il Sudafrica, USA sempre in testa alla classifica

Nella notte italiana è terminata a Vancouver, in Canada, la sesta tappa delle dieci in programma delle World Series di rugby a 7, che in questa stagione mettono in palio quattro posti per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Vittoria per il Sudafrica, che supera la Francia, terze le Fiji, mentre scendono giù dal podio per la prima volta in stagione gli USA, che restano in testa alla classifica.

Finalissima

Sudafrica-Francia 21-12

Finale 3° posto

Fiji-USA 24-14

Finale 5° posto

Nuova Zelanda-Inghilterra 26-19

Finale 9° posto

Australia-Canada 35-21

Finale 13° posto

Giappone-Spagna 10-15

Semifinali

Sudafrica-Fiji 31-12

USA-Francia 5-33

Semifinali 5° posto

Argentina-Nuova Zelanda 21-26

Inghilterra-Samoa 33-14

Semifinali 9° posto

Galles-Australia 22-33

Scozia-Canada 14-19

Semifinali 13° posto

Giappone-Kenya 22-14

Cile-Spagna 12-28