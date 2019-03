Rally Messico 2019: Sebastien Ogier conserva il primato ad una giornata dalla fine, Evans e Tanak i primi inseguitori

Il francese Sebastien Ogier (Citroen) si conferma a proprio agio nel primo appuntamento stagionale su fondo sterrato e chiude in vetta anche la penultima giornata nel Rally del Messico 2019, terzo round del Mondiale Rally. Il sei volte campione del mondo WRC è stato il più regolare e costante del lotto nell’arco delle nove prove speciali in programma quest’oggi, riuscendo a conservare la leadership della classifica generale di tappa con un buon margine di 27″ nei confronti del più diretto inseguitore Elfyn Evans (Ford) e 29″ sul leader del Mondiale Ott Tanak (Toyota).

Ogier ha fatto segnare il miglior tempo solamente nella SS13 “El Guanajuatito 2” ma si è attestato nelle posizioni di vertice con grande costanza di rendimento nelle altre otto prove speciali guadagnando terreno su tutti. Il britannico Elfyn Evans è stato altrettanto consistente, non commettendo nessun errore di rilievo e rimanendo sempre in quota sfruttando le disavventure dei rivali, anche se nelle prove con maggiore chilometraggio ha pagato dazio nei confronti del leader della corsa. Il miglior pilota di giornata è stato sicuramente l’estone Ott Tanak, capace di portare la sua Toyota dalla quarta alla terza piazza con due successi nelle stage 14 (Otates 2, 32.27 km) e 15 (El Brinco 2, 8.13 km), ricucendo il divario dalla testa fino a 29.2″ in vista dell’ultima giornata.

Alle spalle del vincitore del Rally di Svezia i distacchi si fanno molto più pesanti, con il belga Thierry Neuville in quarta posizione assoluta con la sua Hyundai a 1’15” dalla vetta nonostante un finale di day-3 in crescendo con cinque piazzamenti sul podio nelle ultime cinque prove speciali tra cui il primo posto nella stage 17 da 2.33 km. L’ultimo equipaggio ancora virtualmente in lizza per il podio nella generale è quello guidato dal britannico Kris Meeke (Toyota), retrocesso in quinta piazza a 4’37” dal leader a causa di diversi problemi patiti nelle SS11 (in cui ha perso 1’30” per una foratura) e SS12 dopo aver raggiunto il comando della graduatoria al termine della prima speciale di giornata. Gli altri equipaggi del WRC, tra cui i vari Andreas Mikkelsen (Hyundai), Dani Sordo (Hyundai), Jari-Matti Latvala (Toyota) ed Esapekka Lappi, sono ormai troppo lontani dalle posizioni di vertice e quindi punteranno tutto sul Power Stage conclusivo per portare a casa dei punti bonus fondamentali per il Campionato del Mondo.

CLASSIFICA PROVVISORIA RALLY MESSICO 2019

1. 1 S. OGIER J. INGRASSIA CITROEN TOTAL WRT M RC1 2:57:21.4 2. 33 E. EVANS S. MARTIN M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM M RC1 2:57:48.4 +27.0 +27.0 3. 8 O. TÄNAK M. JÄRVEOJA TOYOTA GAZOO RACING WRT M RC1 2:57:50.6 +2.2 +29.2 4. 11 T. NEUVILLE N. GILSOUL HYUNDAI SHELL MOBIS WORLD RALLY TEAM M RC1 2:58:37.1 +46.5 +1:15.7 5. 5 K. MEEKE S. MARSHALL TOYOTA GAZOO RACING WRT M RC1 3:01:58.5 +3:21.4 +4:37.1

FOTOCATTAGNI