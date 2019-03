Porto-Roma, Ritorno Ottavi Champions League 2019: a che ora inizia e su che canale vederla in tv e streaming

Questa sera alle ore 21.00 la Roma affronterà in trasferta il Porto nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League. All’Estádio do Dragão di Oporto i giallorossi arriveranno forti del risultato dell’andata, quando all’Olimpico si imposero 2-1 grazie ad una doppietta di Zaniolo. Il gol siglato da Adrian Lopez tiene però in bilico il discorso qualificazione e la Roma dovrà quindi restare concentrata fino all’ultimo per riuscire ad ottenere il pass per i quarti. I giallorossi avranno l’occasione di raggiungere un traguardo importante e di mettersi subito alle spalle la sconfitta 3-0 nel derby contro la Lazio, mentre un ulteriore passo falso potrebbe costare l’esonero a Di Francesco.

Porto-Roma sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai 1. Sarà possibile seguirla anche in diretta tv su Sky Sport e in diretta streaming su SkyGo e Rai Play, mentre OASport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta integrale dei match. Di seguito il programma completo.

Mercoledì 6 marzo

21.00 Porto-Roma, ritorno ottavi di finale Champions League

Foto: Gianfranco Carozza