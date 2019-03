Porto-Roma in tv, come vederla gratis e in chiaro. Orario, programma e diretta streaming

Dimenticare il derby e volare ai quarti di finale di Champions League. Questo è il principale obiettivo della Roma, che domani sera scende in campo ad Oporto per il ritorno degli ottavi di finale della massima competizione europea. Si riparte dal 2-1 dell’andata quando a decidere fu la doppietta di Zaniolo, con il gol di Adrian Lopez che permise al Porto di mantenere accese le speranze di qualificazione.

Purtroppo Zaniolo è in dubbio per il ritorno dopo l’uscita dal campo nel derby a causa di una botta: lo staff sanitario conta di recuperarlo in extremis per il match più importante della stagione. Sarà comunque un match molto difficile per i giallorossi e servirà una Roma perfetta in uno stadio che si prepara ad essere un catino infernale, con l’obiettivo di spingere i padroni di casa alla rimonta.

Porto-Roma sarà visibile anche in chiaro su Rai 1. Ovviamente ci sarà anche la diretta televisiva su Sky Sport Uno. La partita inizierà mercoledì 6 marzo alle ore 21.00 e si potrà vedere anche in streaming o attraverso SkyGo oppure attraverso la piattaforma di RaiPlay. Non perdetevi anche la diretta testuale offerta da OA Sport.

PROGRAMMA PORTO-ROMA, RITORNO OTTAVI CHIAMPIONS LEAGUE

MERCOLEDI’ 6 MARZO

Ore 21.00, Porto-Roma

Diretta tv: Rai1 e SkySport Uno

Diretta streaming: RaiPlay e SkyGO

Foto: Gianfranco Carozza