Porto-Roma, come vederla in tv e streaming. C’è la diretta sulla Rai gratis e in chiaro

Manca sempre meno al match tra Porto e Roma: dal 2-1 dell’Olimpico ci si trasferisce all’Estadio Do Dragao, per il ritorno di una sfida che vale tanto per entrambe le formazioni in questo ritorno degli ottavi di Champions League.

La sfida è tra due squadre che, nei rispettivi campionati, stanno passando momenti simili e diversi: il Porto ha appena perso la prima posizione nella Primeira Liga a causa della sconfitta per 1-2 nello scontro diretto con il Benfica, passato così in testa per due punti rispetto agli uomini di Sergio Conceiçao, mentre la Roma ha subito una pesantissima frenata nel derby contro la Lazio, perso 3-0 con conseguente mancato aggancio all’Inter e ambiente fattosi rovente. Per uno strano scherzo del destino, però, le cose sembrano andar meglio in Europa, dove i giallorossi potrebbero riuscire ad acciuffare la seconda qualificazione consecutiva ai quarti di finale, cosa che darebbe non poco sollievo nella Capitale. Il responso, però, andrà al campo: sarà fondamentale evitare di subire l’1-0 o più di due gol di scarto.

Porto-Roma, ottavo di finale di ritorno della Champions League 2018-2019, si giocherà questa sera alle ore 21 all’Estadio do Dragao della città portoghese. La partita sarà visibile in diretta tv in chiaro su Rai1, oltre che su Sky Sport Uno (canale 201) e sul canale 252 di Sky Sport, mentre sarà visibile in diretta streaming su RaiPlay e Sky Go. OA Sport offrirà inoltre la DIRETTA LIVE scritta della partita, per non perdersi davvero nulla.

PROGRAMMA CHAMPIONS LEAGUE 2018-2019

MERCOLEDI’ 6 MARZO

Ore 21:00 Porto-Roma

Foto: Anton_Ivanov / Shutterstock