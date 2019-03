Pentathlon, World Cup Il Cairo 2019: Uliana Batashova rimonta Sarolta Kovacs e vince, indietro le italiane

La russa Uliana Batashova si è aggiudicata la finale della prova individuale femminile della prima tappa stagionale della World Cup 2019 di pentathlon di Il Cairo in Egitto. Prova opaca per le azzurre che, invece, non sono andate oltre la 16esima posizione di Alice Sotero e la 20esima di Francesca Tognetti.

Uliana Batashova, dunque, ha vinto la finale con il punteggio complessivo di 1358 punti grazie al punteggio di 20 vittorie e 15 sconfitte nella scherma (220 punti e ottavo posto complessivo) quindi 277 punti nel nuoto con il tempo di 2:16.51 (ottava anche in questo caso) quindi 300 punti nell’equitazione con 68.00 di punteggio (il quinto in assoluto) prima di chiudere con il terzo tempo nella laser run in 12:19.50 per 561 punti.

Alle sue spalle la irlandese Natalya Coyle con 1347 punti e la ungherese Sarolta Kovacs con 1341 dopo aver dominato la scena con la miglior prestazione sia nella scherma (258 punti e 26/9) e nell’equitazione con 72.00. Il crollo della magiara è arrivato nella laser run nella quale si è classificata in 35esima posizione in 13:25.70 per soli 495 punti.

Si ferma ai piedi del podio per appena 2 punti la francese Elodie Clouvel, quindi in quinta posizione troviamo la bielorussa Anastasiya Prokopenko con 1329 punti, sesta la britannica Francesca Summers con 1325, settima la tedesca Annika Schleu con 1323, ottava la russa Gulnaz Gubaydullina con 1321, nona la lituana Gintare Venckauskaite con 1318 e decima la nipponica Natsumi Tomonaga con 1314.

Le italiane chiudono con Alice Sotero 16esima con 1295 punti, quindi 20esima Francesca Tognetti con 1286, 28esima Alessandra Frezza con 1250 quindi Elena Micheli 35esima e penultima con 1194.

CLASSIFICA FINALE WORLD CUP 2019 IL CAIRO

1 BATASHOVA Uliana 8 20 15 220 8 2:16.51 277 5 68.00 300 3 12:19.50 561 1358 2 COYLE Natalya 4 23 12 238 15 2:19.58 271 3 71.00 300 9 12:42.20 538 1347 3 KOVACS Sarolta 1 26 9 258 3 2:11.25 288 1 72.00 300 35 13:25.70 495 1341 4 CLOUVEL Elodie 2 25 10 251 2 2:11.19 288 14 68.00 293 30 13:13.90 507 1339 5 PROKOPENKO Anastasiya 5 22 13 235 34 2:27.73 255 13 65.00 293 7 12:34.30 546 1329 6 SUMMERS Francesca 11 20 15 222 25 2:23.41 264 10 63.00 300 8 12:41.20 539 1325 7 SCHLEU Annika 19 17 18 202 20 2:21.20 268 19 59.00 286 1 12:13.80 567 1323 8 GUBAYDULLINA Gulnaz 31 13 22 179 1 2:09.87 291 18 68.00 286 2 12:15.90 565 1321 9 VENCKAUSKAITE Gintare 27 14 21 185 13 2:19.41 272 4 71.00 300 4 12:19.80 561 1318 10 TOMONAGA Natsumi 14 19 16 214 12 2:19.29 272 7 68.00 300 15 12:52.60 528 1314

