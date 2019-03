Pattinaggio artistico, Mondiali Junior 2019: Mishina/Galliamov vincono tra le coppie, nella danza avanti Lajoie-Lagha

Con l’assegnazione delle medaglie per ciò che concerne la specialità delle coppie, si è conclusa la seconda giornata di competizioni alla Dom Sportova di Zagabria, Croazia, teatro questa settimana dei Campionati Mondiali Junior di pattinaggio artistico.

Dopo una lotta interna in casa Russia, a spuntarla sono stati Anastasia Mishina e Aleksandr Galliamov, i quali si sono imposti sugli avversari conquistando 188.74 punti totali, staccando di sei decimi i compagni di squadra Apollinariia Panfilova-Dmitry Rylov, secondi con 188-17, e Polina Kostiukovich-Dmitrii Ialin, terzi con 181.59. Decisamente incoraggiante la prova dei nostri azzurri Vivienne Contarino e Marco Pauletti, tredicesimi (131.20) al primo Mondiali insieme.

Nel corso del pomeriggio è andata in scena anche la rhythm dance della danza sul ghiaccio. Ribaltando i pronostici della vigilia a portarsi provvisoriamente al comando sono stati i danzatori canadesi Marjorie Lajoie-Zachary, autori di una performance in cui hanno raccolto livello 4 nella serie di twizzles eseguendo in modo scorrevole anche la sequenza di Tango Argentino (livello 4-2), il rotational lif (livello 4) e la midline step (livello 3). I pattinatori, quarti classificati alla Finale Junior Grand Prix di Vancouver, sono stati gli unici a spingersi oltre quota 70 punti guadagnando 70.14 (37.36, 32.78) e staccando poco meno di due punti i russi Elizaveta Khudaiberdieva-Nikita Nazarov, attualmente al secondo posto con 68.69 (35.84, 32.85) davanti ai compagni di squadra Sofia Shevchenko-Igor Eremenko, sul gradino più basso del podio con 67.56 (35.17, 32.39). Da sottolineare l’ottima prova degli azzurri Francesca Righi-Aleksei Dubrovin, i quali hanno conquistato il pass alla danza libera senza particolari patemi raccogliendo un punteggio di 55.68 (29.47, 26.21).

CLASSIFICA FINALE JUNIOR COPPIE DI ARTISTICO

CLASSIFICA RHYTHM DANCE JUNIOR DANZA SUL GHIACCIO

Foto: ISU Figure Skating