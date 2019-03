Pattinaggio artistico, Mondiali Junior 2019: Daniel Grassl terzo dopo lo short program. Pulkinen in testa

Comincia nel migliore dei modi l’avventura degli azzurrini del pattinaggio artistico, questa settimana impegnati ai Campionati Mondiali Junior, in scena presso la Dom Sportova di Zagabria (Croazia). Nella gara inaugurale, lo short program individuale maschile, Daniel Grassl ha conquistato infatti un ottimo piazzamento in terza posizione.

Il talento allenato da Lorenzo Magri ha eseguito nel migliore dei modi il suo programma; sulle note di “Rain, In Your Black Eyes” del Maestro Ezio Bosso ha snocciolato con eleganza gli elementi pianificati del layout, ovvero triplo axel, triplo flip e la combinazione triplo lutz/triplo toeloop. Ricevendo livello 4 sia nelle trottole che nella sequenza di passi il Campione Nazionale in carica ha guadagnato nel segmento l’alto punteggio di 81.19, suddiviso in 44.43 (tecnico) e 36.76 (componenti del programma).

A piazzarsi provvisoriamente in prima posizione è stato lo statunitense Camden Pulkinen, artefice di un programma caratterizzato da elementi di salto di grande qualità (eccezion fatta per il triplo fliip, chiamato con entrata non pulita dal pannello) e dal primato sulle componenti del programma. Il pattinatore allenato da Tom Zakrajsek si è così imposto con il punteggio di 82.41 (44.91, 37.50) staccando di poco più di un punto il compagno di squadra Tomoki Hiwatashi, secondo con 81.50 (45.15, 36.35).

Nel programma libero, in programma venerdì a partire dalle ore 18:15, Daniel Grassl dovrà cercare di difendersi dagli attacchi del russo Petr Gumennik, in questo momento in quarta posizione con 80.33, ma anche da quelli del canadese Stephen Gogolev che, nonostante la decima posizione provvisoria, è in possesso di un bagaglio tecnico talmente importante da poter riuscire nell’impresa. Missione compiuta infine per Gabriele Frangipani, il quale, nonostante due sbavature nell’axel e nel triplo flip, ha centrato la qualificazione piazzandosi al ventiquattresimo posto con 61.32.

CLASSIFICA SHORT PROGRAM JUNIOR INDIVIDUALE MASCHILE

Foto: ISU Figure Skating