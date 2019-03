Parigi-Nizza 2019: Sam Bennett vince in volata la terza tappa, battuto Ewan

Tanto vento anche oggi, ma non ci sono state differenze in classifica generale nonostante un bellissimo attacco del Team Sky sul finale. La terza tappa della Parigi-Nizza 2019, 200 km da Cepoy a Moulins/Yzeure, ha visto la vittoria allo sprint dell’irlandese Sam Bennett (Bora-hansgrohe), al terzo successo stagionale. Resta al comando della classifica Dylan Groenewegen (Jumbo Visma).

Due corridori al comando dopo una quarantina di chilometri: il lituano Ramunas Navardauskas e l’italiano Alessandro Fedeli (entrambi della Delko Marseille Provence). Il gruppo ha lasciato al massimo 8′, gestendo però al meglio la situazione con le squadre dei velocisti che hanno tenuto sotto controllo gli attaccanti. Chilometro dopo chilometro è andato a scemare il vantaggio dei fuggitivi. A circa 40 dall’arrivo si è andato a ricompattare il plotone, piuttosto tranquillamente verso la volata conclusiva. Sconvolgimenti sono arrivati però nella fase finale: prima i traguardi volanti, poi ancora il vento laterale a diventare protagoniste, con il Team Sky a dare spettacolo.

Kwiatkowski e Bernal si sono lanciati all’attacco, ma proprio al triangolo rosso è arrivato il ricongiungimento generale. Tutti lanciati verso la volata: sprint piuttosto confuso che ha visto spuntarla Sam Bennett (Bora-hansgrohe), che è riuscito a resistere a centro strada. Niente da fare per il favoritissimo Dylan Groenewegen, che non ha avuto le gambe per lanciarsi verso la vittoria. Piazzamenti per Caleb Ewan (Lotto Soudal) e Fabio Jakobsen (Deucenick – Quick Step).

