Parigi-Nizza 2019: programma, orari e tv. Il calendario e le date delle tappe

Si aprirà alla fine di questa settimana la Parigi-Nizza 2019, prima corsa a tappe europea della stagione per il calendario dell’UCI WorldTour. La 77a edizione della storica prova ciclistica francese comincerà domenica 10 marzo e si chiuderà domenica 17 marzo per un totale di otto tappe in programma. Alle diciotto squadre di prima fascia si aggiungeranno cinque formazioni francesi invitate dall’organizzazione (Team Arkea Samsic. Cofidis, Direct Energie, Vital Concept-B&B Hotels e Delko Marseille Provence).

Il percorso offrirà occasioni di vittoria tanto ai velocisti quanto agli scalatori e rappresenterà per diversi corridori il primo vero esame per testare la condizione in questo inizio di stagione. Tra coloro che hanno già annunciato la loro presenza spiccano il britannico Simon Yates (Mitchelton-Scott) e il colombiano Nairo Quintana (Movistar). Per l’Italia dovrebbero essere al via tra gli altri Domenico Pozzovivo e Sonny Colbrelli (Bahrain Merida), Matteo Trentin (Mitchelton Scott) e Alessandro De Marchi (CCC Team).

La Parigi-Nizza 2019 si correrà da domenica 10 marzo a domenica 17 marzo. Le tappe potranno essere seguite in diretta tv su Eurosport e in diretta streaming su Eurosport Player, mentre RaiSport dovrebbe trasmettere la corsa in differita. Di seguito il programma completo.

Domenica 10 marzo

prima tappa: SAINT GERMAIN EN LAYE-SAINT GERMAIN EN LAYE (138.5 km)

diretta tv su Eurosport, diretta streaming su Eurosport Player

Lunedì 11 marzo

seconda tappa: LES BREVIAIRES-BELLEGARDE (163.5 km)

Martedì 12 marzo

terza tappa: CEPOY-MOULINES/YZEURE (200 km)

Mercoledì 13 marzo

quarta tappa: VICHY-PELUSSIN (210.5 km)

Giovedì 14 marzo

quinta tappa: BERBENTANE-BERBENTANE (25.5 km, cronometro individuale)

Venerdì 15 marzo

sesta tappa: PEYNIER-BRIGNOLES (210.5 km)

Sabato 16 marzo

settima tappa: NIZZA-COL DE TURINI (181.5 km)

Domenica 17 marzo

ottava tappa: NIZZA-NIZZA (110 km)

