Pallavolo Supervolley. In edicola il numero di marzo: Haak, Kaziyski, Diouf, Nicolai e Bastianich i protagonisti del mensile per gli appassionati di pallavolo

È in edicola il numero di marzo di Pallavolo Supervolley che in copertina propone il sorriso della stella svedese Isabelle Haak. Corteggiata da mezza Europa e in pieno testa a testa con Paola Egonu per il titolo di miglior realizzatrice del campionato di serie A1, per ora pensa soltanto a vincere con la maglia di Scandicci e a prendersi qualche rivincita finendo alla grande la stagione. Stesso obiettivo per Matey Kaziyski, che dopo la falsa partenza in Polonia con il fallimento del progetto Stettino, ha sposato quello della BluVolley Verona che, sotto sotto, spera di trascinare fino a una storica semifinale scudetto.

Dall’altra parte del mondo, in Brasile, prosegue la carriera di Valentina Diouf, che ha perso la maglia azzurra ma non ha accantonato il sogno di poter prendere parte, magari proprio a Tokyo, alla sua prima Olimpiade.

Le risposte al questionario “Una certa idea di mondo”, portano la firma dello “Zar” Ivan Zaytsev, mentre Andrea Giani saluta il ritorno di Samuele Papi e Giacomo Giretto nello staff della nazionale azzurra e commenta la spettacolare due giorni di Bologna che ha assegnato la seconda Coppa Italia consecutiva a Perugia. Ottimo livello e successo organizzativo anche a Verona, dove a fare il bis, tra le ragazze, è stata Novara. E proprio Massimo Righi e Piero Rebaudengo, al vertice di Lega maschile e femminile, si mettono a a confronto nell’intervista doppia su passato, presente e futuro della pallavolo di vertice italiana.

Non manca anche in questo numero lo spazio dedicato al beach volley con il vice campione olimpico Paolo Nicolai pronto a rilanciare la sfida a cinque cerchi insieme allo storico compagno Daniele Lupo.

Tra le rubriche la prestigiosa firma del Ct azzurro Davide Mazzanti, che nello spazio dedicato alla tecnica svela il suo “metodo a clessidra” ideato durante il Mondiale giapponese. L’apertura spetta come sempre alla firma di Rachele Sangiuliano e alla chiacchierata, da non perdere, con lo chef Joe Bastianich.