Pallanuoto, Serie A1 2019: risultati e classifica della ventesima giornata. Vittorie fondamentali per Savona e Canottieri Napoli

Nessun problema, come di consueto, per le prime della classe. Ventesima giornata del campionato maschile di A1 di pallanuoto fondamentale invece in chiave salvezza: vittorie importantissime per quanto riguarda RN Savona e Canottieri Napoli. Andiamo a rivivere l’intero turno con tutti i risultati e la classifica aggiornata.

Ventesima giornata

CC Napoli-Nuoto Catania 8-7

CC Ortigia-Iren Quinto 8-7

Roma Lazio Nuoto-Pro Recco 6-22

RN Savona-CN Posillipo 9-7

Busto Sport Management-Pallanuoto Trieste 18-6

Firenze RN Florentia-Roma Nuoto 8-9

Brescia AN Brescia-Bogliasco Bene 10-6

Classifica

PRO RECCO 57 AN BRESCIA 57 SPORT MANAGEMENT 48 CN POSILLIPO 34 CC ORTIGIA 29 RN FLORENTIA 28 SS LAZIO NUOTO 28 IREN GENOVA QUINTO 25 ROMA NUOTO 24 RN SAVONA 21 CC NAPOLI 20 PALLANUOTO TRIESTE 18 NUOTO CATANIA 13 BOGLIASCO BENE 10

Foto: LPS/Carlo Cappuccitti