Pallanuoto, Finale Coppa Italia 2019: Pro Recco-Brescia 10-3. Tredicesimo sigillo dei liguri in 14 anni

Contro i Campioni d’Italia non c’è nulla da fare, neanche in quelle partite che alla vigilia sembrano essere più equilibrate: la Coppa Italia di pallanuoto maschile va alla Pro Recco, che così conquista il trofeo nazionale numero 13 nelle ultime 14 stagioni. A Bari, sede della Final Eight, in finale i liguri annichiliscono il Brescia con un netto 10-3 in una gara sempre condotta, che a metà gara aveva già un punteggio molto severo, di 5-1. La squadra di Rudic concede pochissimo agli avversari, con i tre gol subiti che arrivano tutti in inferiorità numerica (su 12 occasioni), e porta agevolmente a casa la vittoria.

Pro Recco-AN Brescia 10-3

Pro Recco: Tempesti, F. Di Fulvio 3, Renzuto Iodice, Bukic, Molina Rios, Velotto, Aicardi 1, Echenique 1, Figari, Filipovic, Ivovic 3, Bodegas 2, Bijac. Coach. Rudic

AN Brescia: Del Lungo, Guerrato, C. Presciutti 1, Figlioli 1, Gallo, Rizzo 1, Muslim, Nora, N. Presciutti, Bertoli, Janovic, Vukcevic, Morretti. Coach. Bovo

Arbitri: Severo, Lo Dico

Note: Parziali 3-1, 2-0, 3-2, 2-0. Uscito per limite di falli Echenique (R) a 2’12 del quarto tempo. Superiorità numeriche: Pro Recco 4/6 + un rigore parato da Del Lungo a Filipovic sul 10-3 a 7’41 del quarto tempo, AN Brescia 3/12. Bijac (R) in porta dall’inizio, sostituito da Tempesti a 1’45 dal termine. Spettatori 1000 circa.

Nella finale per il terzo posto poca storia tra Ortigia e Sport Management: i Mastini si impongono per 7-14 in una gara mai in discussione, indirizzata sin dal primo quarto.

CC Ortigia-Sport Management 7-14

CC Ortigia: Caruso, Cassia 1, Abela, Jelaca 2, Di Luciano, Farmer, Giacoppo, Espanol Lifante 4, Rotondo, Giribaldi, Susak, Napolitano, Pellegrino. Coach. Piccardo

Sport Management: Lazovic, Dolce 3, Damonte 1, Alesiani 2, A. Fondelli, E. Di Somma 1, Drasovic 2, Bruni 2, Mirarchi 1, Luongo 1, Casasola, Valentino 1, Nicosia. Coach. Baldineti

Arbitri: Savarese, Pinato

Note: Parziali 3-5, 2-3, 1-3, 1-3. Nessuno uscito per limite di falli. Superiorità numeriche: CC Ortigia 4/10 + un rigore, Sport Management 6/13. Espulso con sostituzione Luongo (S) a 4’03 del primo tempo. Spettatori 700 circa.

Foto: Marco D’Alò LPS